MesseC får ny messe: Sommerhusejere og udlejningsbureauer mødes i Fredericia

Fredericia: MesseC i Fredericia har til september premiere på "Feriehusmessen 2019".

Det er Danmarks første samlede forum for hele branchen, hedder det i en pressemeddelelse.

Her mødes nuværende og mulige ejere af ferieboliger i Danmark og udlandet med eksempelvis udlejningsbureauer, byggevirksomheder, energifirmaer, udbydere af lege- og aktivitetsudstyr, wellnessudstyr, alarm og sikring og meget andet. Messechef Lars Søndergaard peger på, at der blæser lune vinde over det danske ferielandskab i disse år:

- I de tre første kvartaler af 2018 var der 16 millioner feriehusovernatninger i Danmark - det er det højeste tal for perioden, siden statistikken startede i 2004, fortæller Lars Søndergaard.

Folketinget har hævet det skattefrie bundfradrag til 40.000 kroner, hævet realkreditbelåningsmuligheden til 75 procent, og der er forslag om at lempe elafgiften for en del af de danske ferieboliger. - Målet er at øge udbuddet af ferieboliger til udlejning, for ellers kan væksten i antallet af feriehusovernatninger ikke fortsætte, udtaler messechefen. Han tilføjer, at godt halvdelen af alle udenlandske turisters overnatninger sker i feriehuse, som derfor er en markant motor i den danske turisme og økonomi. Ifølge Lars Søndergaard har der været rigtig positive tilbagemeldinger fra branchen til den nye messe, der foregår 14.-15. september 2019.