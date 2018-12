Mens der bygges i Taulov: DLG indretter midlertidigt lager i Nordbyen

Fire ansatte

DLG indretter lageret i en lejet bygning, der ud over lager til kemikalier også omfatter lager til foder og andre produkter, samt mandskabsfaciliteter og kontor/administration. Der vil være fire ansatte ved lageret.

Bygningen er på i alt 3000 kvadratmeter og kemikalieoplaget er på omkring 450 kvadratmeter.

Produkterne opbevares i orginalemballage, så der skal ikke ske omladning på stedet. Der bliver tale om dunke fra 10 liter og op til 600 liter palletanke.

Mængden af kemikalier, der oplagres, overskrider ikke de grænser, der er for, at virksomheden er en risikovirksomhed, og Fredericia Kommune vurderer, at DLG har minimeret risikoen for uheld og etableret de nødvendige foranstaltninger til at minimere konsekvensen for miljøet ved et eventuelt uheld, fremgår af tilladelsen.

Der bliver modtaget og videredistribueret varer fra lageret, og forventningen er, at der vil køre 10 lastbiler til og fra lageret dagligt i hverdagen i dagtimerne.