Med julegaver, træ og hygge på fars arbejde - familien Sørensen fejrede jul på TVIS

Fredericia: Vagt på jobbet juleaften er de færrestes yndlingstjans, men i mange brancher er det en selvfølgelighed, at der er folk på arbejde, mens størstedelen af danskerne holder fri og hygger sig med familien. Derfor var familiens første spørgsmål da også, da Frederik Sørensen fortalte, han skulle arbejde juleaften, om vagten kunne byttes.

- Det er en svær vagt at sælge. Så vi blev enige om at gøre noget positivt ud af det. Enten skulle vi holde juleaften en anden dag, ellers skulle vi holde jul på jobbet. Da jeg fik ok fra arbejdspladsen, blev det sådan. Der er mange, som er afsted fra hjemmet juleaften, også for at holde jul et andet sted eller være i sommerhus. Så det her er bare en anderledes jul, fortæller Frederik Sørensen, som arbejder på TVIS og havde vagten med at holde øje med varmeforsyningen i Trekantområdet juleaften.

Derfor mødte familien - hustru og fire børn - med ham ind på job klokken 14 juleaftensdag, hvorefter juleforberedelserne stille og roligt fortsatte som vanligt med madlavning, borddækning og lægge gaver under juletræet. Familien så et par julekalendere sammen, inden de satte sig til bords.

- Vi holdt en ganske almindelig juleaften med enkelte små forstyrrelser undervejs fra alarmer, som skulle tjekkes. Men alt kørte stabilt og godt, fortæller Frederik Sørensen.