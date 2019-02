Fredericia: 11-årige Matti Søby fra Middelfart blev ved DM i ju-jutsu i Ribe i weekenden danmarksmester i ju-jutsu-klassen børn under 36 kg. Matti Søby vandt den ene kamp på bare 15 sekunder. Den store kampgejst gav ham også prisen for dagens fighter i børneklassen, ligesom Matti Søby også fik prisen for at være årets børnefighter i 2018, hvor han altså har været den bedste fighter samlet ved de stævner, der har været.

- Det er et sindssygt flot resultat, og han har virkelig fortjent det, for han træner top seriøst og målrettet. Det er mange år siden, jeg har oplevet en 11-årig træne så målrettet, fortæller hans træner fra Fredericia Judo og Ju-jutsu Klub, Frank Stjernholm.

Også 18-årige Alexander Wichmann fra Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub stillede op ved DM i ju-jutsu, men trods nogle virkelig flot kæmpede kampe, lykkedes det ikke ham at få en medalje med hjem til Fredericia i denne omgang.