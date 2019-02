Matas lukker to butikker og åbner én: Flytter ind i det tidligere Fætter BR

Det bekræfter butikschef i Matas i Gothersgade 20B, Lisette Hornemann, over for Fredericia Dagblad:

Materialistbranchen har i Danmark rødder helt tilbage til 1800-tallet. Det var almindeligt, at en farmaceut, der ikke kunne få et apotek, etablerede materialhandel.De solgte blandt andet kemikalier, foderstoffer, fotoartikler, vaskepulver, urter og krydderier. Mange blandede også selv cremer, hårvand, barbersprit og skintonic. I 1949 blev Matas A/S dannet af en gruppe materialister. Navnet er afledt af MATerialisternes AktieSelskab. I dag er tyngden i Matas-kæden stadig personlig pleje, skønhed, håndkøbsmedicin, sygeplejeartikler og materialprodukter.

Hun kan ikke vurdere, om Fredericia er for lille til to Matas'er, men Lisette Hornemann hæfter sig ved den travle kundestrøm på den nye adresse. Ikke mindst til H&M og Føtex:

Led i storstilet plan

Personalet i de to butikker blev af kæden orienteret om planerne forleden.

Samtidig friskes den nye Matas op, der kommer nyt inventar, nye diske og i det hele taget en anden indretning og et mere moderne koncept. Men stadig med de kendte varegrupper til personlige pleje, skønhed og sygepleje- og materialprodukter, som Matas har været kendt for i 70 år nu.

På kædens hjemmeside kan man læse, at Matas i maj 2018 præsenterede sin nye virksomhedsstrategi for de kommende fem år "Et fornyet Matas". Kæden "igangsætter dermed det største investeringsprogram i Matas' historie. Over de næste fem år investerer Matas 600 millioner kroner i nethandel og i butikker". Altså blandt andet i Fredericia, men også i andre danske byer. For eksempel Vejle og Sønderborg samt til marts i Haderslev, hvor to Matas'er ligeledes bliver til én, ny.