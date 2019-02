Martin savner et stærkere musikmiljø: Drømmer om at bygge Lydmuren op igen

Martin Worm og Musikforeningen Lydmuren Fredericia synes, at Fredericia og byens musikmiljø har brug for et stærkere sammenhold og en fælles fortælling - ligesom i gamle dage, da huset Lydmuren var omdrejningspunkt for et stærkt, lokalt musikmiljø. Han vil skabe en ny Lydmuren. Foto: Peter Friis Autzen

Fredericias musikmiljø har været større og stærkere. Det mener Martin Worm, og han vil genopbygge datidens miljø med en ny udgave af Lydmuren.

Fredericia: Der var en gang, hvor Fredericias musikmiljø var samlet på og omkring en nedslidt barak i Oldenborggade. Den lå på grunden, hvor Vattenfall i dag holder til. Barakken og den institution, der holdt til i den, hed Lydmuren. Den rummede et antal øvelokaler for lokale orkestre samt et mindre studie til indspilning af demoer på ottespors spolebånd. En stor del af husets brugere havde en funktion og et ansvarsområde i huset. Sammenholdet i musikmiljøet var stærkt. Mange spillede i adskillige sideløbende orkestre, og alle var klar til at hjælpe hinanden - både med grej, inspiration og en hjælpende hånd. Sådan er det ikke mere, mener Martin Worm. - Men det kan det blive igen, hvis byens musikmiljø får sit eget hus. I dag er der øvelokaler på Ungdommens Hus. Og det er sikkert udmærket. Men miljøet og byen ville have glæde af, at musikken havde sit eget sted, hvor man mødtes, netværkede, støttede og inspirerede hinanden, siger han.

Musikmiljøet har brug for et sted, der er deres eget. Et sted, som ikke skal deles med andre. Martin Worm, Musikforeningen Lydmuren Fredericia

Lydmuren var et så specielt sted, at omverdenen kom for at studere det. Her viser daværende leder, Jan Midjord (nummer to fra venstre) en håndfuld politikere rundt. Blandt andre kulturpolitikere fra Kolding. Det er 10. februar 1993. Foto: Peter Honoré/Lokalhistorisk Arkiv

Miljø på musikkens præmisser Martin Worm er 37 år og er selv musiker. Han spiller guitar og også lidt trommer og bas. Han spiller hård rock i bandet Graves Of Gentlemen, som ikke øver på Ungdommens Hus. I stedet holder de til i et privat øvelokale, hvor de deler kvadratmeter med et par andre bands. - Jeg har oplevet både Lydmuren og Ungdommens Hus, hvor vi øvede i begyndelsen. Vi har valgt ikke øve på Ungdommens Hus, fordi miljøet der ikke er på musikkens præmisser. Et godt miljø handler ikke kun om lokaler, men også om mennesker og fællesskab. Det ville kunne gøres bedre på en ny Lydmuren, siger Martin Worm, som har det fint med, at bandsene på Ungdommens Hus trives i deres rammer. - Jeg er ikke ude på at nedlægge Ungdommens Hus eller fjerne øvelokalerne. Jeg vil bare gerne genskabe noget, der var bedre og kan blive det igen, siger Martin Worm, som forsøger at overbevise "de høje herrer" om at skabe rammerne for et nyt Lydmuren-miljø. En af de høje herrer er Kultur- og idrætsudvalgets formand, Lars Ejby Pedersen (S). - Jeg synes, at vi skal hjælpe med så gode rammer som muligt. Men jeg er nødt til at sige, at det er svært at finde penge til nyt her og nu. Og jeg synes faktisk også, at Fredericia har ganske gode øvelokale-forhold sammenlignet med andre byer, siger Lars Ejby Pedersen med henvisning til lokalerne på Ungdommens Hus.

Lydmuren og de driftige lokalmusikere stablede i nogle år en stor festival på benene, hvor den lokale musik kunne spilles fra blandt andet denne scene. Den hed Frock Festival (Frock = FRedericia ROck, red.)et foregik i Kastellet. Foto: Ukendt fotograf

Kasernen er i spil Martin Worm ser for sig, at der for eksempel kunne skabes en ny Lydmuren på den nedlagte Bülows Kaserne. Men hvad skal komme først: Et miljø med behov for rammer - eller rammer, der skal stå klar og vente på et spirende miljø? - Jeg har forsøgt at skabe netværket og miljøet først ved at etablere en forening. Det gik ikke. Så nu prøver jeg at skabe rammerne først - så følger miljøet og netværket, siger Martin Worm, der har stiftet Musikforeningen Lydmuren Fredericia. Er du sikker på, at det miljø ikke allerede findes på Ungdommens Hus, hvor du jo ikke selv øver? - Ja. Ungdommens Hus er en genial idé til mange ting. Men jeg kommer til at tænke lidt på den tv-reklame for OK, hvor en fodboldklub og en spydkaster-klub deler en boldbane: Det fungerer ikke optimalt for nogen, siger Martin Worm. Lars Ejby Pedersen vil ikke afvise, at kasernen en dag kan komme til at rumme øvelokaler. - Men der er så mange usikre faktorer, når vi snakker om Bülows fremtid. Så det ville ikke være rimeligt, at jeg antydede noget som helst. Som sagt er det svært at finde pengene. Og samtidig er Fredericia godt kørende med kommunale øvelokaler i forvejen, siger han.

Også en overdækket teltscene lokkede lokale musikere og publikum ud af busken. Foto: Ukendt fotograf

På Lydmurens tag stod denne vejrhane, udformet som hovedet på en kæmpe Fender-bas. I Lydmurens café stod et bord, udformet som bassens krop og en søjle som dens hals. Et stereoanlæg i caféen var bygget ind i et gammelt, opretstående klaver og skulle betjenes via klaverets tangenter. Alt sammen bygget af lokale, fingernemme musikere. Foto: Ukendt fotograf

Søren "Søgge" Andersen og Martin Hall var blandt de musikere, der dengang førte an i Fredericias musikmiljø. Her er de på scenen under en Frock-festival. Foto: Ukendt fotograf

Brugerne deltog i arbejdet - og sikrede derved et bredt medejerskab og fælles ansvarsfølelse - da der i 1993 blev bygget lydstudie på Lydmuren. Her kunne musikere indspille demoer på otte spors spolebånd. Foto: Peter Honoré/Lokalhistorisk Arkiv

Det store scene på Frock-festivalen var endog meget stor. Foto: Ukendt fotograf