10 lindetræer, rønnetræer og kastanjetræer på fæstningsanlægget må lade livet om få dage. De er syge og til fare for fodgængere og trafikken. Men det er ikke ligetil at plante nye.

Træer i byen er mere udsatte end træer i skoven. Det har blandt andet med jordbundsforhold at gøre og generationers påvirkning med røg og os. Et af de to lindetræer knejser helt nede ved voldens fod i Nr. Voldgade, det andet findes lidt længere oppe på volden. De fældes fra toppen ved hjælp af en lift, oplyser Mikael Holdgaard Nielsen.

Hvad med genplantning?

Men hvor man af sikkerhedshensyn gerne må fælde træer på et fredet fortidsminde som Fredericia Vold, skal statens slots- og kulturstyrelse spørges, inden et nyt træ plantes.

Voldmesteren er ved at lave en større plan for genplantning som led i sin diplomuddannelse indenfor parkvæsen.

Alle de store træer på Fredericia Vold, de såkaldte allétræer, bliver løbende individuelt vurderet.

- Et træ skal blive stående så lang tid, det er muligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, skriver Museerne i Fredericia på Facebook-siden for Fredericia Vold:

- To årlige besigtigelser i maj og september skal forhindre, at et træ pludselig vælter, eller større grene falder ned, hvor der færdes publikum.

- Et sygt træ må ikke stå så lang tid, at det kan udgøre en risiko for brugerne i parken og på stierne samt i voldgaderne i forhold til vejtrafik og fodgængere. Omvendt kan et sygt træ i princippet få lov til at dø og falde sammen af sig selv, hvor der ikke færdes publikum. Sidstnævnte ser vi allerede i de uplejede natur- og skovrige områder på væsentligst Dronningens og Kongens bastioner, hvor vi hylder vild natur og biodiversitet.