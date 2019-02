Marinere og skatere får ekstra tid i orange haller

Avisartikel satte gang i tankerne hos projektchef hos Enggaard A/S, som fik skubbet rundt på projekter, så de Orange Haller kan få lov at stå til 1. maj, og Fredericia Marineforening og unge skatere kan blive.

Fredericia: Den 100 år gamle Fredericia Marineforening har to måneder ekstra til at finde en alternativ placering til deres marinestue. Det stod klart fredag morgen, hvor de sidste detaljer faldt på plads til, at ejeren af de Orange Haller A. Enggaard A/S venter med at rive hallerne ned til 1. maj. Det betyder også, at skaterne og deres ramper kan blive i hallerne.

Det glæder projektchef fra A. Enggaard A/S Palle Priska, at man har kunnet give marinerne lidt mere tid til at løse deres lokaleproblem, og det glæder også formand for Fredericia Marineforening Bent Telander.

- Det skal Enggaard have stor ros for. Vi ved stadig ikke, hvor vi skal være, men med ekstra to måneder, kan det måske lykkes at finde et sted, siger Bent Telander.

Det var en artikel i Fredericia Dagblad, der satte tanker i gang hos projektchef Palle Priska, A. Enggaard A/S.

- Vi havde planlagt, at hallerne skulle rives ned 1. marts, når vi var færdige med at rive den gamle kontorbygning ned overfor, men det gjorde indtryk på mig, at marineforeningen er i så store udfordringer med at finde et nyt sted at være, siger Palle Priska.