Sydøstjyllands Politi har været både i kontakt med en spirituslugtende bilist, vidner, der forsøgte at stoppe en anden bilist fra at stikke af fra et uheld og beboere, der havde fået tømt deres kælderrum. Læs dagens 112-døgnrapport her.

Fredericia: I løbet af onsdag skete hele to færdselsuheld i Fredericia med få timers mellemrum. I morgentrafikken, klokken 7.51, bliver en personbil, der holder på Prangervej, påkørt af en bagfrakommende bilist. Sammenstødet er så kraftigt, at bilen, der bliver ramt, bliver skubbet frem og rammer yderligere en bilist, ført af en 35-årig mandlig fredericianer. Manden, der rammer en 37-årig kvinde fra Fredericia, og altså umiddelbart er skyld i uheldet, vælger efterfølgende at stikke af fra stedet uden at give sig til kende. Han bliver efterfølgende standset af to vidner, men manden ønsker ikke at tale med vidnerne, så han smutter igen fra stedet. Politiet skal nu i gang med yderligere afhøringer for at finde frem til, hvem den mandlige bilist, der stak af fra uheldet i krydset ved Prangervej og Vestre Ringvej, er. Ingen kom til skade ved uheldet. Artiklen fortsætter efter kortet

Nægtede skyld Klokken 12.12 holdt en kvinde på Snaremosevej ved Røde Banke i Erritsø og ventede på, at lysreguleringen skulle skifte fra rød til grøn. Foran hende holdt en bil, som pludselig sætter i bakgear, hvilket resulterer i, at han rammer kvindens bil. Efterfølgende vil manden ikke vedkende sig skaderne og vil desuden heller ikke udlevere sine oplysninger til kvinden, der anmelder sagen til politiet. Hun nævner i den forbindelse, at hun synes at kunne lugte alkohol på den 57-årige bakkende bilist, der ifølge politiet har ukendt adresse. - Vi anholder en mand og sigter ham for spirituskørsel, da vi kommer frem, siger Arno Rindahl Petersen fra Sydøstjyllands Politi. Der skete begrænsede skader på kvindens bil, men nu skal ordensmagten have undersøgt, hvad der er hoved og hale i sagen.

Tømte kælderen Ud over de to færdselsuheld har Sydøstjyllands Politi noteret et indbrud i et kælderrum på Søndermarksvej. Det er sket mellem tirsdag klokken ni og onsdag klokken 16.30. Her er en hængelås til et kælderrum blevet klippet over med en boltsaks og fra rummet stjålet et tv, to MacBooks, lamper, en pladespiller og en PlayStation 3.