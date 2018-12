Mand sigtet for ølflaske-kastning ved pub

Fredericia: En 25-årig mand fra Fredericia lavede natten til søndag ballade foran Old Irish Pub i Prinsessegade.

Han kastede en ølflaske efter en anden mand, som stod ved pubben, og det skete klokken 03.00. Han bliver sigtet for overtrædelse af restaurationsloven, oplyser Sydøstjyllands Politi i forbindelse med døgnrapporten.

Lørdag eftermiddag var der indbrud i en villa på Jernbanegade i tidsrummet mellem klokken 15 og 19.45.

De ubudne gæster kom ind ved at opbryde et kælderrum, og de gennemrodede hele huset. Der er endnu ikke fuldt overblik over, hvad der er forsvundet. Men der er blandt andet stjålet to armbåndsure: Et Seiko og et Skagen.