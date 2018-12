Mand fængslet i fredericiansk sædeligheds-sag

Fredericia: En mand er i dag blevet varetægtsfængslet. Han er sigtet for en seksualforbrydelse i Fredericia.

Manden blev anholdt fredag og fremstillet i grundlovsforhør lørdag. Grundlovsforhøret blev ført bag lukkede døre, og hverken politiet eller anklagemyndigheden oplyser ret meget om sagen.

Kun at der er tale om en sædeligheds- eller seksualforbrydelse begået i Fredericia. Samt, at manden er blevet varetægtsfængslet for fire uger.

Der er fortsat nogle efterforskningsmæssige hensyn at tage, melder politiet. Og dét er ifølge politiet årsagen til, at oplysningerne er så sparsomme.

Der er tale om en forbrydelse, der ligger lidt tilbage i tid - og altså ikke en forbrydelse, begået umiddelbart inden anholdelsen.