Malene tog skridtet og åbnede en rullende blomsterbutik: Stiller op i al slags vejr på torvet

- Jeg brænder for det kreative, for blomster og måden at præsentere dem på. Men jeg havde ikke lige overskud - og overblik - til at købe en forretning. I USA hentede jeg ideen om at køre rundt og sælge mine blomster. Det gør mig mere uafhængig, og jeg er vild med at møde masser af forskellige kunder rundt omkring, hvor jeg kommer hen, forklarer Malene Kristensen, 30 år.

I sommer tog hun skridtet og åbnede sin rullende blomsterforretning, "Made by Malle". Hver anden lørdag står hun på Torvet i Horsens, hver anden i Fredericia. Man kan også møde hende ved events, messer og arrangementer bestilt via hendes Facebook:

Jeg skal ud i al slags vejr. Men det betyder ikke noget, når jeg er klædt på til vejret. Men det kan være pivkoldt - især i disse måneder. Det værste er, hvis det blæser - det går ud over min opstilling. Det trækker virkelig tænder ud, når vejret er dårligt. Men jeg synes stadig, at det er vildt sjov.

Hendes far har installeret borde, hylder og andre finesser, der gør det let for hende at arbejde, når hun rykker ud til torvehandel og messer:

Malenes mor, der er indehaver af en stof- og garnbutik i Fredericia, har også hjulpet til: Hun har et stort netværk i Fredericia og har reklameret for datterens rullende blomsterforretning. Så effektivt, at der er basis for, at Made by Malle kan stille op i Fredericia på Torvet hver anden lørdag.

I denne tid er der fokus på jul - fortrinsvis den røde jul, understreger Malene Kristensen, for hun er romantisk anlagt og synes, at den røde farve er den klassiske til den danske jul.

Når Malene Kristensen ankommer til torvet eller et andet sted, hvor hun skal sælge sine blomster, folder hun bilen ud. Hun stiller et pavillontelt op og pynter op i gaden. For nylig ved Black Friday i Horsens, hvor hun stillede "Fru Larsen" op midt på Søndergade ud for Bog & Idé og Eventyrsport.

Malene Kristensen er romantisk anlagt og synes derfor, at den danske jul skal være klassisk rød. Dog er der altid alternativer hertil, men aldrig i alt for vilde farver, siger hun. Foto: Morten Pape

Revisorassistent

Efter sin uddannelse til blomsterdekoratør uddannede hun sig desuden til revisorassistent:

- På et tidspunkt syntes jeg, at jeg ville prøve en anden branche. Men jeg kunne mærke, at det ville jeg aldrig komme til at brænde for. Jeg ville gerne være selvstændig - min mor er selvstændig og min morfar var selvstændig. Det ligger i generne, tror jeg - og så er jeg vild med at arbejde og tænke kreativt.

Herefter gik hun i gang med at bygge "Made by Malle op" - og hun er glad for resultatet: