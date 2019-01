Fredericia: En mandlig anmelder fra Fredericia kontaktede torsdag aften klokken 23.44 Sydøstjyllands Politi med en besked om, at tre mænd var i fuld gang med at begå hærværk mod en række biler på Dalegade omkring Danmarksgade.

Anmeldelsen gik på, at tre unge, danske mænd skulle være i gang med at ødelægge sidespejle på parkerede biler i området. Det fik naturligvis ordensmagten til at rykke ud i en fart, men da de nåede frem til stedet, var de tre mænd forsvundet fra stedet. Anmelderen oplyste til politiet, at han havde set de unge mænd løbe fra stedet ad Købmagergade i nordlig retning.

- Vi var efterfølgende ude at undersøge situationen, og vi kunne konstatere, at en parkeret bil havde fået ødelagt venstre sidespejl, og på nuværende tidspunkt kender jeg kun til en yderligere bil, hvor sidespejlet var revet af, lyder det fra Arno Rindahl Petersen fra Patruljecenter Syd.

Politiet er ikke helt sikker på, hvor mange biler, der har været udsat for hærværk, da der ikke er kommet flere anmeldelser, til trods for, at anmelderen forklarede, at der var tale om hærværk mod en del biler.

De tre mænd beskrives som danske, og alle iført en sort jakke, jeans eller mørke bukser. To af mændene skulle være 175 centimeter høje og almindelige af kropsbygning. Den sidste 185 centimeter høj og spinkel af bygning.