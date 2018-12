Eva Jerg kunne nemlig fortælle håndværkerforeningen, at håndværkerne har mere end 2000 års jubilæum, da de ifølge Bibelen har været med til at skabe jorden, f.eks. da Gud sagde: "Lad der komme lys" - så sørgede elektrikerne for det. Selv revisorerne eksisterede dengang, for der skulle jo være nogen til at holde regnskab med det hele, som hun sagde med et smil.

Musikalsk overraskelse

Martin Jønsson and friends stod for underholdningen, som gemte på et par overraskelser. Vennerne viste sig nemlig at være saxofonist Ulrik Bust og sanger Anders Blichfeldt, kendt fra Big Fat Snake. Senere kunne han byde velkommen til Danmarks bedste Kim Larsen-kopi, Jan "Lune" Carlsen, der gav en lille mindekoncert for Danmarks store legende, der sluttede med sangen "Som et strejf af en dråbe"

Michael Lund Kristensen, formand for Fredericia Håndværkerforening, som også fortalte om jubilæet og den nye jubilæumsbog, fik i kirken på munter vis afkrævet et løfte fra revisor Carsten Pedersen, Brandt Revision, om også ville bidrage til julekoncerten til næste år.

Eva Jerg fortalte til sidst om kirkens projekt med at skaffe penge til et nyt indgangsparti af kunstneren Bjørn Nørgaard. Derefter sang alle med på "Dejlig er jorden", lyset i kirken blev slukket og glas-mosaikkerne tændt under sangen. En fantastisk måde at afslutte en dejlig julekoncert på, var der enighed om.