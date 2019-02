MC-entusiast togfører i 40 år: Ud at køre med DSB - ud at se med BMW

Jonna Roulund, 58, er gift med kollegaen, Tommy, 57. De mødte hinanden, da han begyndte i DSB i 1984. Har siden 1993 boet i hus på Fournaisevej. - Han vandt mig, fortæller Jonna: - Vi var på reservevagt og ventede på en eventuel tur. Vi spillede kort. Om hans motorcykel. Men jeg havde ikke noget selv at spille om, og jeg tabte. "Vi kunne gå en tur i byen", sagde han, og så var det sket. Parret har Kristina fra 1987 og Janne fra 1989. Ældste datter er pædagog i børnehaven Voldly i Fredericia - den yngste socialrådgiver i Kolding Kommune. Derudover to børnebørn.

En togfører billetterer og sørger for, at de rejsende kommer ordentlig ind og ud af toget. Men der er også mange andre opgaver undervejs. Foto: Peter Leth-Larsen

Ung togbetjent i 1979

Jonna Roulund er fra Brejning og arbejdede som 18-årig i køkkenet på en ungdomsskole i Vivild på Djursland:

- Jeg vidste ikke, hvad jeg ville, men min mor læste, at de søgte i DSB.

Det lød spændende, og Jonna blev ansat som togbetjent på timeløn. Hun avancerede til egentlig togbetjent og siden togfører. Af de gamle papirer fremgår det, hvad hun havde ret til dengang i 1979: En hue, en jakke (damemodel), et par benklæder (nederdel eller et par slacks til kvinder), en frakke, tre skjorter (skjortebluser til kvinder), to slips (tørklæder til kvinder), en regnfrakke af nylon, en kittel, en uldvest, et armbåndsur.