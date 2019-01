Fredericia: Skumringsgudstjeneste markerer kyndelmisse og socialt arbejde.

Søndag 27. januar fejrer Trinitatis Kirke og Kirkens Korshær kyndelmisse ved gudstjenesten kl. 16.

- Kyndelmisse markerer, at vi går mod lysere tider, og kirkegængere opfordres til at medbringe, hvad de måtte have af små og store stearinstumper. Vi indsamler lysestumper, der omsmeltes til nye stearinlys og sælges til fordel for Kirkens Korshær. På søndag kan man også købe nye lys, og ved begge handlinger støtter man dem, der året rundt lever på samfundets mørke side, siger sognepræst Merete Ørskov.

Præsten tilføjer, at ikke kun penge men også nærvær er vigtigt:

- Enhver af os kan gøre en indsats ved at lyse op for nogen, der synes, at livet er blevet mørkt. Og enhver af os har selv brug for lys og håb fra andre, når vi har det svært, siger hun.

- Til gudstjenesten bliver der tændt lys i mørket. Og alle aldre er velkomne til denne markering af, at vi nu er halvvejs gennem vinterhalvåret, lyder det fra kirken.

Korsangere fra Trinitatis Kirkekor medvirker ved gudstjenesten.