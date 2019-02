Lokalt islæt på prestigefyldt liste: Blandt Europas mest talentfulde

- Det er et kæmpe skulderklap til hele teamet og til hele selskabet, mere end at det bare er til Pascar og mig. Vi ser det som en stor anerkendelse af det arbejde, vi har udført i Nordgreen det første halvandet år, siger Vasilij Brandt.

Fredericia: En tidligere fredericianer er kommet i fint selskab på det amerikanske erhvervsmagasin Forbes' årlige liste over Europas 300 største talenter inden for 30 forskellige brancher.

Vil omsætte for 20 millioner

I Forbes beskrivelse af de to Nordgreen-stiftere står der blandt andet, at de på kort tid har skabt en stor omsætning, fået succesdesigneren Jakob Wagner med på holdet, samt at Nordgreens kunder ved køb af et ur frit kan vælge at støtte et af tre velgørende formål.

Vasilij Brandt tror desuden, Forbes har bemærket den tilgang, Nordgreen har haft til det at drive internethandel. Allerede fra begyndelsen oprettede selskabet særskilte hjemmesider i 16 lande og benyttede samtidig flere forskellige hjemmesider til at udbrede forbrugernes kendskab til Nordgreen.

I dag findes Nordgreen også i omkring 50 fysiske butikker. De har blandt andet indgået aftale med smykkekæden Vibholm, ligesom urene også kan købes i fly hos flere forskellige flyselskaber.

- Målet er mindst at fordoble omsætning i år, siger Vasilij Brandt, der dermed sigter efter en omsætning på 20 millioner danske kroner.

Udover Vasilij Brandt og makkeren Pascar Sivam er der yderligere otte danskere på Forbes' liste.

Listen tæller også internationalt kendte navne som fodboldspilleren Antoine Griezmann, som sidste år blev verdensmester med Frankrig, og Daniel Radcliffe, der især er kendt for sin rolle som Harry Potter.