Lokal velgørenhed fylder 10 år: Mandagskoret donerer koncert i Hannerup

Fredericia: Mandag aften danner Hannerup Kirke ramme om jubilæumskoncert i anledning af SOS-børnebyernes 10 år i Fredericia. Det er Mandagskoret, der har doneret koncerten, hvor overskuddet går til foreningens arbejde.

- Det er flot af koret, at de på den måde vil støtte vores arbejde. Det er vi meget taknemmelige for, siger formand for SOS Børnebyerne i Fredericia, Lise Nielson.

Koncerten er markering af, at det i år er 10 år siden, at en gruppe fredericianere besluttede at etablere en lokalafdeling af SOS Børnebyerne. Den konkrete anledning var, at Birgit Møller fra Fredericia kom hjem fra en rejse til Indien. Med hjem i rygsækken havde hun rejseminder om de mange fattige gadebørn, hun var stødt på, og mente, at noget måtte gøres, fortæller lokalforeningen i en pressemeddelelse.

Sammen med Helle Damsted og Grethe Nørholm Ærensgaard, som allerede var aktive i SOS-Børnebyerne, og yderligere en håndfuld fredericianere besluttede de at starte en lokalgruppe for Fredericia.

Helle Damsted blev den første formand, efterfulgt af Grethe Ærensgaard, og et par år efter overtog Lise Nielson posten. De fleste af lokalgruppens medlemmer har været aktive i mere end fem år.

For mange af gruppens medlemmer er det blevet til spændende oplevelser ude i verden, hvor der har været mulighed for at besøge børnebyerne på fjerne adresser i Peru, Chile, Rwanda eller Thailand.