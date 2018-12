Lokal forfatter udgiver bog om Rahbek Fisk: Den skal ikke gå i glemmebogen

Fredericia-forfatteren Thomas Kvist Christiansen er på vej med en ny bog om Rahbek Fisk. Byrådsmedlem Turan Savas har været med til at skaffe midlerne til bogen.

Den lokale forfatter og journalist Thomas Kvist Christiansen har kastet sig over fortællingen om den vigtige havnevirksomhed i Fredericia.

Turan Savas, som har arbejdet 30 år på fabrikken, og som var fællestillidsmand, har arbejdet for at finde økonomi til at producere bogen.

- Netop nu er det praktiske arbejde sat i gang med blandt andet samtaler med en række nøglepersoner fra fabrikken - blandt andre Poul Rahbeks ældste søn, Lars Rahbek Hansen, der i en årrække har stået i spidsen for virksomhedens drift. Rahbek Fisk har i årtier været en virksomhed ejet og styret af familien Rahbek Hansen - senest med Morten Rahbek Hansen som administrerende direktør, oplyser Thomas Kvist Christiansen.

Forfatteren har fået overdraget arkivmateriale og gamle fotos, som kommer med i fortællingen om den kendte industrivirksomhed.

- Lars Rahbek Hansen og Turan Savas har været nogle af de første i rækken af mennesker, jeg skal mødes med i den kommende tid. Det bliver en spændende proces, som jeg ser meget frem til at bruge tid på i det nye år, lyder det fra Thomas Kvist Christiansen.

Før jul udkom hans seneste bog "Vi er her for at dø", som handler om Auschwitz-overleveren Arlette Andersen.

Tidligere har han skrevet bogen om Fredericia Skibsværft, og han har sammen med bogtrykker Erik Rasmussen skrevet om Selmer Gruppen/Skandinavisk Motorkompagnis 100 års historie og om EUC Lillebælts 150 års historie.