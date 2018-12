Fredericia: Børnenes Vel Børne- & Ungdomsfond i Fredericia har igen i år uddelt økonomisk støtte til en række lokale organisationer.

Dansk Folkehjælp Fredericia, Frivillig Centeret Fredericia og Red Barnet Julehjælp har hver fået 5.000 kroner i støtte fra fonden for at kunne give børn i kommunen en bedre jul.

- Det er projekter, som vi har fået en grundig beskrivelse af, og som vi synes tjener et godt formål og gør noget godt for børn og unge i Fredericia, siger advokat og bestyrelsesformand for Børnenes Vel Børne- & Ungdomsfond, Mads Thejl Hansen.

Det overordnede formål med fonden er at yde støtte til den forebyggende børneforsorg i Fredericia.

Børnenes Vel Børne- & Ungdomsfond udsender som udgangspunkt støtte én gang om året lige inden jul, og støtten går altid til projekter, som ikke i forvejen er finansieret af andre støttekroner.