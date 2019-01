Lokal S-protest mod Løkkes plan: Et kæmpe skrivebordseksperiment

Da Fredericia Sygehus lukkede, stod politikere til ansvar for beslutningen. Med den nye sundhedsreform vil et demokratisk led forsvinde, og det er "træls", mener regionsrådsmedlem Bente Gertz fra Fredericia. Folketingskandidat kalder det et "kæmpe s

Fredericia: Nedlæggelsen af regionerne har især én stor ulempe. Det mener Bente Gertz (S), som er Fredericias enlige medlem af regionsrådet.

- Det er rigtigt træls, at der forsvinder et demokratisk led. Vi andre har stået til ansvar for vores beslutninger. For eksempel da vi lukkede Fredericia Sygehus, her stod vi som politikere til ansvar for beslutningen. Det forsvinder fremover, siger Bente Gertz.

Hun ser også positive elementer i det nye sundhedsudspil fra regeringen. Blandt andet nærheden i de 21 sundhedsfællesskaber, som oprettes omkring landets akutsygehuse. Her vil Fredericia indgå i et fællesskab med Vejle, Middelfart og Kolding kommuner omkring sygehuset i Kolding.

- Det er faktisk den model fra Fredericia, man kopierer. Men jeg tror ikke, det lader sig gøre at skabe et ensartet system i hele landet, for det er ikke alle kommuner, der kan løfte den opgave. Vi har så stor mangel på læger og sygeplejersker, og jeg kan ikke se, de kan løfte den opgave, siger hun.

S-politikeren har blandt andet været udpeget til den politiske styregruppe for Fredericia Sundhedshus, og hun er næstformand for præhospitaludvalget. Det seneste regionsrådsvalg blev gennemført i 2017, men nu ser det ud til, at valgperioden afkortes med ét år.

- Jeg synes, det er for kort tid. Da man i sin tid nedlagde amterne, blev perioden forlænget med et år, så der var mulighed for en god overlevering, siger Bente Gertz.

Hun mener, at processen med den nye sundhedsreform er forhastet, hvis regeringen får flertal for den inden årets folketingsvalg.

- Der er mange problemer med udspillet, og vi får flere led i systemet. Man klandrer systemet for, at borgere kommer i klemme, men det kan blive værre med det nye system. I regionene er vi valgt at patienterne, og nu får man et embedsmandsstyre, som ikke er valgt af patienten, siger Bente Gertz til Fredericia Dagblad.