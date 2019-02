Live-arrangement på Tøjhuset for dagbladets abonnenter

Fredericia: Fredericia Dagblad har fået mulighed for at invitere abonnenter med bag om musikken på byens spillested Tøjhuset. Det sker onsdag den 20. februar klokken 17-19, hvor tøjhusets leder, Sune Rasmussen, byder indenfor.

Han vil blandt andet fortælle om, hvordan det går for spillestedet her to år efter, at det flyttede fra Det Bruunske Pakhus til den nye placering i Gothersgade. Abonnenterne får også mulighed for at lære Sune Rasmussen, som blev leder i sommeren 2018, bedre at kende, og han fortæller, hvordan arbejdet med at trække spirende musikere og kendte navne til foregår.

Spillestedets virke hviler i høj grad på den store gruppe af frivillige, der står klar ved alle arrangementer. En af de frivillige giver abonnenterne indblik i sammenholdet og arbejdet.

Der vil være kaffe, kage og måske et musikalsk indslag. Hvert fuldt betalende medlem må tage en ledsager - tilmelding sker via Klub Folkebladet - arrangementet hedder "Bag om Tøjhuset".