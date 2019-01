De orange haller er ved at blive tømt, så bygningen kan rives ned til fordel for kommende boliger og parkeringshus. Skaterne har fået nyt midlertidigt hjem i Norgesgade, hvor den tidligere Midtbyklub og endnu tidligere Helseforening havde til huse.

De orange haller har været benyttet til fristed for unge, som i den uopvarmede hal har kunnet køre på deres skateboards, trickcykler og løbehjul. Men selv om det stod klart, at de unge skulle ud, så har der ikke været et oplagt alternativ. Der står penge på budgettet til at etablere nye faciliteter, men hvor det skal realiseres er ikke afgjort.

Flytningen har været ventet længe, fordi de orange haller er købt af entreprenørfirmaet A. Enggaard og nu skal fjernes for at give plads til boliger og parkeringshus. Lejeaftalen mellem kommunen og Enggaard udløber 1. marts.

- Der skal ikke gøre meget for. at lokalerne kan bruges til de unges aktiviteter, så det bliver klar fra 1. marts, lover kulturchef i Fredericia Kommune Bodil Schelde-Jensen.

Fredericia: Ramperne fra de orange haller skal flyttes midlertidigt til andre rammer i den kommunale ejendom ved parkeringspladsen mellem Norgesgade og Vester Voldgade. Her holdt Midtbyklubben til for år tilbage, og endnu tidligere var det Fredericia Helseforening, som residerede på adressen.

Der skal ikke gøres meget, for at lokalerne er klar til brug 1. marts.

Bygningen i Norgesgade er slidt, men ifølge sagsfremstillingen så vil udskiftning af et par lysstofrør være nok til, at rammerne kan erstatte den kolde hal på havnen. Foto: Nana Hanghøj

Afventer nedrivning

Derfor har der været nervøsitet hos de unge for, om der overhovedet blev etableret et nyt sted til dem, men det sker nu.

Lokalerne har stået tomme, siden Midtbyklubben for knap ti år siden blev lukket ned på adressen og flyttet til lokaler på Sct. Joseph. Baggrunden for flytningen var, at der var opstået svamp i bygningen og konstateret rotter.

Økonomiudvalget skal mandag tage stilling til forslaget om at rykke de unge fra Sdr. Voldgade til Norgesgade. I sagsfremstillingen fremgår det, at man vurderer, at bygningen kan benyttes, som den står, hvilket betyder, at der formentlig ikke skal foretages yderligere installationer ud over et par udskiftninger af lysstofrør.

De unge kan ifølge forslaget have til huse i den gamle gymnastiksal frem til 2020, hvor det er planlagt at rive bygningen ned og etablere p-pladser på stedet.

Der var afsat 1,6 mio. kroner til det projekt i 2019, men politikerne bliver bedt om at rykke bevillingen til 2020.