Lis Juel fylder rundt juleaften - og fylder restauranten med gæster

2018 er ikke et år, som kommer på top-ti-listen hos Lis Juel, Strandparken i Skærbæk. Netop derfor er der brug for at feste, da hun fylder rundt den 24. december. Foto: Marianne Husted

Lis Juel, Strandparken i Skærbæk, fylder rundt juleaften - og fylder restauranten med gæster den 22. december

Skærbæk: Når man har fødselsdag den 24. december og har efternavnet Juel, må der være masser af julesnak at få med restauratøren gennem 38 år i Strandparken i Skærbæk. Men nej. Selv om der har sneget sig nogle enkelte nisser i vindueskarmen i den gamle bolig med panorama-udsigt over vandet, og der står en flot juledekoration på det smukt dækkede bord i stuen, som også tjener som Café Ludvig, så er Lis Juel faktisk ikke særligt meget for jul. Måske skyldes det, at hun i sin barndom hos bedsteforældrene på Sydfyn blev drillet med, at hun var "julbenet" - eller en "julegås". - Jeg har bare aldrig været særligt julet, siger hun, som kalder sig selv "hende den rødhårede".

Lis Juel er klar igen til at invitere gæster i Café Ludvig, hvor hun kan dække op til 15. Det bliver dog restauranten Strandparken, at som hun fylder med gæster den 22. december. Foto: Marianne Husted

Hemmelighedsfuld Men hun ser frem til en anden dag. Nemlig lørdag den 22. december, hvor hun fylder restaurant Strandparken med familie og venner. Anledningen er en rund dag. Men når man spørger ind til det, er hun hemmelighedsfuld som forældre til småbørn op til juleaften. - Folk må selv gætte på, om det er 70, 75 eller 80 år, siger hun med et skævt smil. Ingen skal tænke, at hun er ved at være moden til at gå på pension. Hun har stadig masser af lyst og kræfter til at drive sin fiskerestaurant. Hun regner med, at hun skal have sit 40 års jubilæum med på Strandparken. Det kan hun fejre 15. april 2020. - Jeg har det jo bedst, når jeg kan røre i mine gryder, som hun siger.

Det skal se ordentligt ud, når gæster skal på restaurant, og maden skal være lavet fra bunden, mener restauratør Lis Juel. Foto: Marianne Husted

Hård tid Menuen og spændende cocktails nyder hun at planlægge til den runde dag. Der er brug for noget at glæde sig til efter et 2018, som ikke står som hendes bedste år. Hendes bolig blev i juli ramt af en voldsom vandskade. I tre en halv måned måtte hun og hendes fire katte bo i en skurvogn ved siden af restauranten, som i øvrigt blev udsat for indbrud. Også sygdom i den nære familie har givet mange tunge tanker. Men nu står den lejede bolig total-renoveret med nyt køkken og nye gulve. Installationerne er bragt i orden, så hun ikke igen skal opleve, at det står ud med vand fra blandt andet lampesteder.

Fra Korsør til Fredericia Det var mødet i 1969 med Erik, som førte hende fra Korsør til Fredericia. Malersvenden boede i forbindelse med arbejde på Sjælland på hotellet i Korsør, hvor Lis Juel var tjener. Sød musik opstod, og hun fulgte med til Fredericia. I de første år arbejdede Lis Juel, der er uddannet tjener og smørrebrødsjomfru, på Hejse Kro. En dag faldt parret over en annonce om at blive forpagtere af traktørstedet i Skærbæk. De blev enige om, at det var lige noget for dem. De ville dog mere end at servere kaffe og kage. Der skulle også mad på bordene. I begyndelsen måtte de affinde sig med, at der kun måtte serveres lyst øl til maden. Der kunne dog søges særbevillinger til enkelt-arrangementer, men det blev for besværligt, kunne man godt se i kommune. Derefter fik de en halv bevilling, så der måtte serveres øl og vin, og siden kom bevillingen helt i hus, så der kunne skænkes snaps til silden.

Altid været interesseret i mad Mad har altid haft Lis Juels store interesse. Hendes to sønner har tilsyneladende arvet interessen, da de er uddannet kokke, mens datteren er pædagog. Når hun en gang om året mødes med klassekammeraterne fra real- og mellemskolen i Korsør, minder de hende om, at hun altid har talt om mad. Hun har da også altid arbejdet for at udvikle den menu, hun serverer i restauranten og i Café Ludvig. I starten var det overvejende engelsk bøf og wienerschnitzel, der prægede menukortet. Men efter en tur til Skagen fik Lis Juel og hendes mand øje på fiskerestauranterne og blev optaget af at gå på fiskeriauktion og lære de mange fisk at kende.

Derfor blev det fisk Det blev begyndelse til fisk- og skaldyrsaftener i restauranten. - Når man har restaurant ved vandet, er det nærliggende at gøre det til en fiskerestaurant, siger hun, der også altid har haft kødretter på menuen. Hun har selv stået for restauranten siden 2000, da hendes mand døde. Hun har dog en dygtig og trofast medarbejder i Keld, som blandt andet bager brød og står for desserter. Heldigvis har de gode oplevelser været i flertal. Hun nyder at stå for maden til større fester, som f.eks. brylluppet, der blev holdt i det fri uden for restauranten. Barnedåb, hvor den antikke barnevogn bliver stillet frem, fødselsdage, konfirmationer og mindesammenkomster. Og hun ser frem til, at sol og sommer igen melder sin ankomst, så der kommer liv i restauranten.

Hende den rødhårede Lige nu er der rigeligt med fritid, hvor hun gerne ser madprogrammer, læser kogebøger eller tager på inspirations-ture til andre restauranter. Og så er der jo de fire katte med gode danske navne som Mads og Emil, som får en fyrstelig pasning. Nogle af dem er blevet efterladt på stranden af deres ejere, og så har Lis Juel taget dem til sig. En enkel fandt hun i så sølle stand ved en ejendom, at hun ikke kunne gøre andet end tage den med hjem. Dansk bøf eller rødtunge er livretterne hos "hende den rødhårede", som ind imellem drømmer om at åbne et lille dansk madsted midt i Fredericia. Og skulle der blandt gaverne den 22. december være et gavekort til et kursus, hvor hun kan dygtiggøre sig, bliver hun glad. En af de bedste gaver, hun nogensinde har fået, var et madkursus hos en indehaver af en fiskerestaurant i Skagen. - Jeg vil gerne blive ved med at lære, siger hun, der har har mange planer. En af dem er at åbne huset for ensomme juleaften 2019. Og de må gerne tage hunde og katte med sig, blot hun kan finde nogen til at være chauffør for dem.