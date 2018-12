Lions kårer Årets Borger: Rasmus Larsen

Prisoverrækkelsen skete som en overraskelse for Rasmus Larsen under TSIF Støttemads' bankospil i Elbohallen.

Prisen, som er på 10.000 kroner, forpligter modtageren til at sende pengene videre til et velgørende formål, som Lions Club kan godkende.

Aktiv i mange år

I motivationen skriver Lions:

"Rasmus Larsen, der er født i 1979, gjorde sig i en tidlig alder meget bemærket ved, at han som dreng hjalp til i Elbohallen, ligesom han ofte sammen med sin far var med i afviklingen af arrangementer i Støttemads. For nogle år siden blev Rasmus Larsen valgt til formand for Støttemads, hvor han i ledelsen af og i samarbejdet med de øvrige medlemmer af bestyrelsen, utrætteligt har planlagt og afviklet et utal af arrangementer til støtte og gavn for idrætsudøvere i lokalområdet.

Rasmus Larsen kendetegnes i sin planlægning af arbejdet i Støttemads som ansvarsfuld, omhyggelig, hæderlig og favnende igennem sin indstilling til frivilligt arbejde, hvor han er meget vellidt.

Ved siden af sit formandsjob i Støttemads bestrider han posten som næstformand i Elbohallens Forretningsudvalg."

Med udnævnelsen til Årets Borger 2018 følger en personlig gave samt et værdibevis på 10.000,- kr.. Penge som Årets Borger 2018 skal videreformidle til et humanitært formål, som kan godkendes af Lions Club Elbo.

Lions Club Elbo Taulov Skærbæk har i mange år uddelt Årets Borger-prisen, omend den ikke er uddelt hvert eneste år. Formålet er at hylde de, der gør en stor frivillig indsats og dermed gør en positiv forskel for borgerne og skaber sammenhold i Taulov, Skærbæk, Herslev og Erritsø.