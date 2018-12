Lions Club spredte juleglæde og gav penge til gode formål: Her er modtagerne

- Vi forsøger at spotte, hvor pengene kan få den største effekt. Så udvælger vi dem ud fra det, og det er jo nogle gode formål alle fire, fortæller Christian Pagh Hansen.

De fire modtagere sørger alle for lidt ekstra hjælp i juletiden til dem, som har det svært.

Fredericia: Traditionen tro inviterede Lions Club indenfor søndag for at uddele årets juledonationer.

Donationerne er vigtige

Lions Club i Fredericia og Taulov har i alt 28 medlemmer, som alle har arbejdet med årets julelotteri.

- Vi har stået og pakket 22.000 kuverter med lotterisedler sammen med vores koner. I år har vi solgt omkring 21.000 lotterisedler. Så det er flot, siger Christian Pagh Hansen.

Lions Club er kendt for at støtte gode formål, og klubben uddelte sidste år donationer for i alt 135.523 kroner.

Modtagerne af donationerne var alle meget taknemmelige, og fælles for dem alle fortalte de, at de ikke kunne gøre deres arbejde uden hjælpen fra Lions Club.

Frivilligcenter Fredericia, som var en af de glade modtagere, bruger i år pengene til en julefest for socialt udsatte, hovedsageligt hjemløse, den 24. december. Julefesten holdes i Det Bruunske Pakhus, hvor der også vil være gaver til de fremmødte.