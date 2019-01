Lille Thiesen stod og ventede: Rykker Zonen ikke snart ud?

I Poul Thiesens barndom i 1950?erne var der to ambulance-redningskorps i Fredericia. Falck og Zonen. Særligt Zonen havde den senere reporter på Fredericia Dagblad et varmt forhold til. Zonen på 6. Julivej og var ledet af Otto Rebsdorf, mens Falck havde station i Oldenborggade og senere Sjællandsgade. Her er vi dog lidt længere oppe i tiden, hvor Zonen assisterer ved en trafikulykke på Strandvejen 26. juni 1962. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn