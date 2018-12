Lifesick præsenterer ny musik på Ungdommens Hus - og trækker tre andre bands med på scenen

Fredericia: Det bliver et højt og rungende brag af en aften, når Lifesick lørdag 12. januar præsenterer musikken fra sit nye album på scenen i Ungdommens Hus.

Ikke nok med, at det succesrige hardcore-band spiller deres egen musik: De præsenterer også hele tre andre orkestre, der leverer hårdtslående musik.

Lifesick udsendte i november deres andet album "Swept in black" på det tyske pladeselskab, Isolation Records. Og til januar er det tid at skubbe musikken ud over scenekanten med bandets altid højenergi-koncerter.

- Vi har setlisten klar og har forberedelserne på plads. Ventetiden er forfærdelig, siger guitarist Nikolai Lund fra Lifesick.

Bandet glæder sig til at præsentere kolleger og venner på scenen.