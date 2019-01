Lifesick og venner fyldte, tømte og fyldte igen Ungdommens Hus

Taknemmelige hovedpersoner

Lifesick er efterhånden vant til positiv opmærksomhed, når de turnérer i Danmark og Europa med deres anmelder- og publikumsroste hard core-musik. Alligevel var de helt berørte af oplevelsen i lørdags.

- Det gik over al forventning. Vi er super glade og taknemmelige over fremmødet og den energi, publikum leverede. Der var gang i den allerede under første nummer, og selvom pladen kun har været ude i et par uger, var der allerede mange, der kunne flere af teksterne og sang med. Vi vil rigtig gerne sige tak til folk for at give os den bedste aften, vi nogensinde kunne have håbet på! Det er den sjoveste koncert, vi som band nogensinde har spillet, og den nye plade blev sendt afsted og modtaget bedre, end vi nogensinde havde forestillet os, lyder det fra Nikolai Lund, Lifesicks ene guitarist.