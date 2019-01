Lifesick byder indenfor til brutal aften på Ungdommens Hus

Fredericia: Det kommer ikke til at gå stille af, når det fredericianske hardcore-band Lifesick lørdag 12. januar fyrer op under kedlerne til en release-aften for deres andet album. Det sker på Ungdommens Hus i Fredericia, hvor hele tre andre orkestre er med til at gøre aftenen til noget helt særligt.

Sammenholdet i hardcore-miljøet er stærkt, og orkestrenes indbyrdes respekt gør, at man gerne bakker hinanden op. Desuden har flere af medlemmernes i de alt fire orkestre rødder i Fredericia.

Startbraget skydes klokken 18. Der er gratis adgang til de i alt fire koncerter og efterfølgende dj-musik.

Lifesick er aftenens sidste band. Inden de går på, spiller både Cabal, Dthrnr og Deadnate.