Lang næse til ukendte gerningsmænd - Kom tomhændet fra indbrudsforsøg

Fredericia: En virksomhed på Skærbæk Havnegade havde i den forgangne weekend ubudne gæster. Her havde ukendte gerningsmænd knust en rude i et baglokale, men det vides endnu ikke, om det lykkedes gerningsmændene at få noget med derfra. Mandag aften omkring klokken 19.12 forsøgte en eller flere ukendte gerningsmænd at komme ind i en villa på Herman Bangsvej ved at bryde et vindue op. Politiet formoder, at gerningsmændende er blevet forstyrret i deres virke, og der er derfor ikke stjålet noget fra villaen. Også på 6. Julivej har indbrudstyvene haft travlt. Her har man mandag omkring klokken 20 ødelagt en hoveddør og derved fået adgang til en villa. Der er ikke nogen opgørelse over, hvad der er stjålet.

En 30-årig mand blev mandag aften omkring 23.15 sigtet for spirituskørsel. Den 30-årige, som ikke er fra lokalområdet, kom kørende ad Egeskovvej, da en patruljevogn stoppede ham.