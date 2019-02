Læger fik sved på panden for at blive klar til patienterne

En lille skadeklinik for patienterne står på visionslisten for Lægerne ved Lillebælt, som onsdag middag havde travlt med at få rykket det sidste på plads, så patienterne kan få konsultation torsdag morgen. Borgmester Jacob Bjerregaard kiggede ind til de nye læger i Sundhedshuset og fik præsenteret de nye faciliteter. Foto: Peter Leth-Larsen

Stetoskop og receptblok har måttet hvile de seneste dage, mens kollega har passet Lægerne ved Lillebælts patienter, så alt kan være klar til at tage imod i lyse udsigtslækre rammer på 6. sal i Fredericia Sundhedshus torsdag morgen.

Fredericia: Det bliver en god oplevelse at sætte sig i venteværelset på 6. sal i Fredericia Sundhedshus. Vinduespartier fra gulv til loft skal sikre, at den nye lægepraksis for alvor kan spille op til sit navn Lægerne ved Lillebælt. - Vi har ikke fået vinduerne på plads endnu, men det bliver så fedt, siger Mikkel Voss Kristensen og Jess Bjerre Jørgensen, der er to af de tre læger bag den nye praksis. Dertil kommer 1. marts Jens Bjerres hustru Maja Bjerre Christiansen, som i disse uger færdiggør sin praksisuddannelse hos læge Kristian Egersgaard i den anden del af Sundhedshuset. De to læger har smidt stetoskop og receptblok for et par dage for at blive klar til åbningen af den nyeindrettede klinik på 6. sal. Imens har læge Birgitte Brinck-Jensen fra Lægeklinikken i Erritsø passet klinikkens patienter. Til gengæld overtager Lægerne ved Lillebælt patienterne fra Erritsø, da Birgitte Brinck-Jensen har søgt nye udfordringer.

Vi har fået det præcis, som vi drømte om. Jens Bjerre Jørgensen og Mikkel Voss Kristensen

Lægesekretær Mie Storm Johannesen indtog onsdag den nye modtagelse i konsultationen hos Lægerne ved Lillebælt, mens håndværkere var i gang med de sidste detaljer. Foto: Peter Leth-Larsen

4600 patienter Det er knap et år siden, at Lægerne ved Lillebælt rykkede ind i Sundhedshuset. De overtog læge Stig Gerdes patienter, og når de nye patienter kommer til fra Erritsø, vil klinikken i alt betjene omkring 4600 patienter. - Men vi har stadig åbent for tilgang, siger Jens Bjerre Jørgensen. Det var udsigt til fællesskab med andre aktører i Sundhedshuset,samt chancen for at blive læger i deres fødeby, som fik de tre til at slå til, da muligheden bød sig. - Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Fredericia Kommune i forhold til etableringen, og vi har fået det, som vi har drømt om. Vi har masser af plads til at indrette de tilbud i klinikken, som vi gerne vil kunne tilbyde vores patienter, siger Jens Bjerre Jørgensen og Mikkel Voss og peger blandt andet på et endnu tomt lokale, som de håber at kunne indrette til en mindre skadeklinik. Klinikken bliver arbejdsplads for både læger, sygeplejersker og lægesekretærer, som får etagens flotteste udsigt i hjørnekontoret med krudthus, Fredericia Vold og Lillebælt nedenfor.

Mikkel Voss Kristensens hustru Charlotte gav onsdag en hånd med for at få de sidste flyttekasser pakket ud og ting på plads i Mikkels konsultationsværelse. Foto: Peter Leth-Larsen

Tid samme dag Der er gjort klar til laboratorier, sygeplejestuer og en særlig stue til patienter, som ønsker behandling med akupunktur. Der er kørt brikse og skriveborde på plads, men onsdag eftermiddag er der stadig flyttekasser, som skal pakkes ud og skabe, der skal fyldes. - Vi åbner først kl. 8 torsdag morgen, så det når vi fint, smiler Mikkel Voss. Og når hverdagen træder i karakter, og Maja Bjerre Christiansen og en uddannelseslæge er klar til også at tage fat i klinikken, så vil patienterne blandt andet kunne se frem til altid at kunne få en tid samme dag, de bestiller. - Hvis man ringer inden kl. 11, så kan man få en tid samme dag. Så må vi bare arbejde indtil, der ikke er flere patienter, smiler Jens Bjerre Jørgensen. En del konsultationer bliver også hjemmebesøg. - Vi vil have tid til at komme hjem til de patienter, der har behov for det, siger de.

Mikkel Voss Kristensen og Jesper Bjerre Jørgensen roste den gode modtagelse de har fået fra Fredericia Kommune, som borgmester Jacob Bjerregaard kunne tage med hjem til rådhuset. De to læger får 1. marts følgeskab af Maja Bjerre Christiansen som fast læge, og læge Niels Christian Henning Wrengler som uddannelseslæge. De hvide vægge skal den kommende tid også lives op med blandt andet fotostadier fra det gamle Fredericia, som alle tre læger er opvokset i. Foto: Peter Leth-Larsen

De sidste ting bores på plads. Foto: Peter Leth-Larsen