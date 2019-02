Lægehus skifter navn og rykker i sundhedshuset

Lægerne Anders Billes Vej flytter til sundhedshuset i juli. To læger stopper på klinikken, og derfor søger læge Kristina de Leon to nye kompagnoner. Flytningen skyldes især ønsket om mere plads.

- Vi har brug for mere plads for at kunne lave en bæredygtig praksis. Vi har længe kigget efter et sted med mere plads, fortæller Kristina de Leon.

Kristina de Leon, 55, fortsætter som praktiserende læge i de nye omgivelser. Jens Christensen, 65, går på pension 1. marts, og Jette Kjær Hansen, 51, har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger Kristina de Leon nu to nye kompagnoner til "Lægehuset Dronningensgade 97, 1. sal", som den nye lægepraksis kommer til at hedde.

I konsultationen hænger løven på væggen, som matcher Kristina de Leons efternavn. Billedet er også et godt trick for den praktiserende læge, når halsen skal kigges efter hos børn. Så gælder det om at åbne munden ligesom løven. Foto: Peter Leth-Larsen

For Jens Christensen er det naturligt at stoppe i forbindelse med flytningen.

Hun har købt de to ydernumre, som har tilhørt Jens Christensen og Jette Kjær Hansen. Dem er hun klar til at sælge videre til de nye kompagnoner.

- Jeg har ansat to nye vikarer i stedet for Jens og Jette. Det er to tidligere praktiserende læger, som er fagligt dygtige folk, siger Kristina de Leon.

Vil udvikle lægehuset

Kristina de Leon ser frem til at få nye muligheder på den nye klinik, hvor der er otte rum og et laboratorium.

- Jeg glæder mig til at flytte op i sundhedshuset og komme i gang med udviklingen af praksissen. Jeg regner med, at vi skal have en sygeplejerske mere. Vi har et rigtigt godt team, og det er vigtigt for mig at arbejde videre med, siger Kristina de Leon.

Lige nu har lægeklinikken cirka 4700 patienter, og der er åben for tilgang. Udover at være praktiserende læge er Kristina de Leon praksiskonsulent i Fredericia Kommune.

- Desuden er jeg plejehjemslæge, og det fortsætter jeg med, da patienterne er tilknyttet klinikken, siger Kristina de Leon, som håber på en hurtig afklaring med at finde de to nye læger:

- Mon ikke det går? With a little help from my friends, siger hun med et smil.

Den nuværende adresse på Anders Billes Vej 11 sætter hun også til salg. Den kan bruges som en trelæge praksis eller som en ejerlejlighed med seks værelser og en stor stue.