Låge 3: Go' jul, go' skål!

Det er jul, og for mange hænger højtiden uløseligt sammen med godt øl. Juleøl, hvidtøl eller i hvert fald et par pilsnere ekstra til julens frokoster og flæskemad.

Museerne i Fredericia har i den forbindelse lavet en historisk julekalender.

For i Fredericia har der gennem tiden ligget en del bryggerier, ligesom både byens arbejdere og soldater har været glade for at slukke tørsten i den gyldne drik.

Kig med på museernes Facebook-side, hvor du i dag finder låge nummer 3, og hvor der hver dag skænkes op til lokal ølhistorie. Og til lidt sodavandshistorie også...