Fredericia: Tre kvinder måtte for en kort bemærkning anholdes af politiet fredag omkring klokken 14.20. De blev alle tre sigtet for butikstyveri efter at have stjålet fra Føtex på Prinsessegade. Hvad, kvinderne havde stjålet, melder dagens døgnrapport intet om, men det drejede sig om varer til i alt 328 kroner. De tre kvinder er lokale og er 15 år, 32 år og 28.

De blev efterfølgende løsladt.

I perioden fra 14. januar til 18. januar har der været indbrud i en sejlbåd, der stod på opbevaringspladsen på Snoghøj Landevej. Der er endnu ikke fuldt overblik over, hvad der er blevet stjålet, men to sejl og to foldecykler er formentlig blevet snuppet.