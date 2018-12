Kun få ledige parcelhusgrunde tilbage: Kommunen udstykker nye grunde

Desuden er der solgt to grunde på Sivvænget i Pjedsted, hvor der nu er 12 tilbage, da fem grunde er reserveret til tæt/lav bebyggelse.

I kvarteret Martine Christoffersensvej er der solgt fem grunde. Her er der kun fire ledige grunde tilbage, da en del af udstykningen er lavet om fra små grunde til større.

- Der er stadig efterspørgsel på de grunde, så det er kun et spørgsmål om tid, før vi har udsolgt på Argentinervej, fortæller Lene Dalgaard-Lassen.

På Argentinervej er der solgt 13 grunde, så der er her kun fem tilbage.

Dermed er der kun 21 ledige grunde tilbage. Det er ikke nok, så derfor har byrådet besluttet at udstykke flere grunde. De solgte grunde ligger flere forskellige steder i kommunen.

Udstykninger på vej i Taulov

Da købernes udvalg dermed er begrænset, er der nye udstykninger på vej. På Østergade i Taulov forventer Fredericia Kommune at kunne udbyde 34 parcelhusgrunde med en størrelse på mellem 800-1000 kvadratmeter i 2019.

- I Taulov har vi oplevet, at folk gerne vil have en vis størrelse på grundene. Generelt kan vi se, folk gerne vil kunne vælge mellem flere grunde, så det er godt, når der er noget for enhver smag og prisklasse, siger Lene Dalgaard-Lassen.

Desuden vil fynske Boda Ejendomsselskab opføre 80 rækkehuse på en udstykning - også ved Østergade. Det kommer til at ske i to etaper.

Derudover arbejdes der på at udvikle flere udstykninger i Fuglsang og Ullerup Nord.