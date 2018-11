Kultur hjælper ældre ud af ensomhed

Biblioteket har skabt et fællesskab for 19 pensionister, hvor de kan mødes og dele fælles oplevelser inden for kultur og livet i Fredericia. Senest har ældregruppen, som de også bliver kaldt, sammen med en medarbejdere fra biblioteket været på besøg på Fredericia Bymuseum.

Fredericia: Ensomhed hos mennesker og især hos ældre er en alvorlig udfordring i samfundet. Men Fredericia Bibliotek har succes med at bruge kulturen som en løftestang til at bryde ensomheden de ældre fredericianerne.

En fornøjelse

I opstartsfasen har biblioteket samarbejdet med plejen om at forebygge ensomhed blandt ældre.

Projektet trækker da også tråde til målsætningerne i Længst Muligt I Eget Liv, som sætter ældre og andre med plejebehov i stand til selv at klare hverdagen og leve et så aktivt og uafhængigt liv så længe som muligt.

- Det er en fornøjelse, at biblioteket deltager i kampen mod ufrivillig ensomhed. Det er aldrig for sent at opleve nærhed og blive en del af et fællesskab, siger formanden for senior- og handicapudvalget, Susanne Bjerregaard Mørck.

Bibliotekar Anja Skaar Møller fra Fredericia Bibliotek er tovholder på projektet, og hun er vært og arrangør af møderne i ældregruppen på biblioteket.