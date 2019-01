Kuglepennene kradser, ikke krisen: Huspriser stiger når der handles i Fredericia

Kommunen med i topti over højeste prishop for villaer og rækkehuse herhjemme i 2018. 11,2 procent steg de. På landsplan endte prisstigningen på 4,0 procent.

Samlet steg priserne i Danmark med 4,0 procent. I Fredericia Kommune derimod med 11,2 procent. Det kan man læse i Boligsidens Markedsindeks. Indekset regner også ud, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede villaer og rækkehuse i Fredericia Kommune lå på 12.171 kroner i fjerde kvartal 2018.

Fredericia: Fredericia er nummer 10 på listen over de kommuner, der oplevede de største prisstigninger på villaer og rækkehuse målt fra fjerde kvartal 2017 til fjerde kvartal 2018.

- For med stigende boligpriser følger også øget vedligehold af husene i nogle af de yderkommuner, hvor det traditionelt har været svært at sælge huse.

Priserne faldt i 15 kommuner

I andre 15 kommuner kunne der konstateres fald i priserne på villaer og rækkehuse fra fjerde kvartal 2017 til fjerde kvartal 2018. I de sidste 14 af de i alt 98 kommuner forblev priserne uændrede, eller også var der for få handler at lave statistik ud fra.

Aalborg, Silkeborg, Roskilde og Kolding er blandt de 15 kommuner herhjemme med prisdyk, fremhæver Boligsiden.dk i pressemeddelelsen:

- Generelt har en række af de store byer haft et 2018, hvor priserne enten falder, eller hvor prisstigningerne er væsentligt lavere end i det rigtig gode 2017.

- Det er en klar tendens, at priserne stiger mest i yderområderne i Danmark. Det skyldes dels, at de seneste års høje vækst i de store byer nu har spredt sig så meget, at det kommer hele landet til gavn. Dels har det rod i højkonjunkturen og den lave arbejdsløshed, der gør folks mobilitet større end i nedgangstider.