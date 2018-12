Kritisk poesi om arbejdsmarkedet kommer frem på cykel

Forfatter, lærer og cand.it Dennis Ramsøe cykler netop nu Danmark rundt på sin speciallavede cykel. I boksen foran har han hele første oplag af sin bog, "Udenfor rammen".

Undervejs overnatter han hos folk langs ruten, der får en bog i en bytte for en varm seng og muligheden for at oplade cykelbatterier og telefon, og onsdag 19. december kommer han til Middelfart, Fredericia, Kolding, Haderslev og Aabenraa.

Der er flere grunde til, at Dennis Ramsøe har valgt cyklen:

- Jeg cykler for at geare ned. Hvis jeg havde brugt en bil, var det gået hurtigere, men jeg havde ikke fået talt med så mange mennesker, og jeg havde ikke levet i det på samme måde, siger han i en pressemeddelelse.

På et tidspunkt gik Dennis ned med stress, og efter denne oplevelse begyndte han at skrive. "Udenfor rammen" er en poesisamling, primært skrevet ud fra en indignation over arbejdsmarkedsforhold, og hvad Dennis Ramsøe kalder en brug-og-smid-væk-kultur af medarbejdere.