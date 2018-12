Fredericia: I mandags vedtog Fredericia Byråd en ny organisation, som blandt andet betyder, at der nedlægges flere lederstillinger. Det giver i alt en besparelse på otte millioner på ledelse og administration, som i stedet skal gå til velfærd.

For eksempel sparer Fredericia Kommune 1,4 millioner kroner på nedlæggelsen af velfærdsdirektørstillingen, som Mogens Bak Hansen besidder indtil 1. januar 2019.

Men ændringerne i organisationen giver udgifter på andre områder, da Mogens Bak Hansen formentligt skal have en fratrædelsesgodtgørelse. Da arbejdsmarkedschef Dennis Mølgaard Hansen tidligere i år fratrådte med øjeblikkelig virkning, fik han udbetalt løn 12 måneder frem.

- En kommunes budget er delt op i mange forskellige puljer og kasser, og vi har som alle andre kommuner en pulje, som kan bruges til særlige udgifter som fratrædelser, forklarer kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.

- Så er den samlede besparelse vel ikke på otte millioner kroner, når man skal tage pengene til fratrædelsesgodtgørelsen fra en anden kasse?

- Det er teknisk. Men bundlinjen i 2019 er, at der bliver flyttet otte millioner kroner permanent ud til velfærd. En konsekvens af at lave permanente løsninger er, at vi i 2019 formentlig får engangsudgifter til eventuelle fratrædelser, som tages fra en anden pulje. Man kan også vende den om. Hvis vi ikke skulle have betalt en fratrædelsesaftale, havde de penge blevet ved med at stå i den pulje, svarer kommunaldirektøren.

Den udlægning bliver kritiseret af DF's Inger Nielsen, som var med til at vedtage organisationsændringerne mandag.

- I bund og grund er der kun én kommunekasse, som jeg ser det, og sådan tror jeg også, at borgerne ser det, siger Inger Nielsen, som forklarer, at hun har reflekteret over tingene efter vedtagelsen i byrådet.