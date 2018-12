Kristof fra Østrig har lejet tidligere slagterforretning: Nu åbner Delikat

Har drevet kro og pizzeria i Østrig

Det er allerede nu muligt at købe mad ud af huset, mens Kristof König forventer, at selve forretningen åbner omkring 15. december.

- Vi har et problem med en kloak i et af baglokalerne, og det vil vi have styr på, inden vi åbner med varer i disken, siger han.

52-årige Kristof König har boet i Danmark i 20 år, hvor han indtil nu har haft et bilværksted. Inden da har han drevet både kro og pizzeria i Østrig. I starten kommer han selv til at stå for Delikat, men på sigt håber han at kunne ansætte en eller flere medarbejdere.

Forretningen kommer i hverdagene til at have åben mellem klokken 9 og 18. På lørdage bliver åbningstiden 9 til 14, mens der vil være lukket om søndagen.

Opdateret: I en tidligere version af artiklen stod der i overskriften, at Kristof König havde købt forretningen. Det er ikke tilfældet.