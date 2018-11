Kreative kvinder fra Fredericia laver julemarked for at skaffe penge til julehjælp

Fredericia: Ingrid Thorsen, Grethe Mølgaard, Karen Bjerre og Mette Bjerre er fire kreative damer, der hele året sidder derhjemme og strikker, hækler og laver andre ting, som kan sælges til julemarked i Hannerup Kirkes Sognegård 2. december kl. 11-14.

De gør det, fordi de kan lide at være kreative, men også for at samle penge ind til et godt formål. De stiller arbejdskraft og håndelag gratis til rådighed.

Alt overskud går nemlig til uddeling af julehjælp i Hannerup Sogn, så værdigt trængende kan søge om hjælp til at få udleveret julemad.

De fire damer har allieret sig med sognepræst Kirsten Nielsen og kirke- og kulturmedarbejder Mettelene Kristensen ved markedet i Hannerup Kirkes lokaler.

På markedet kan der købes juledekorationer, adventskranse, håndlavede nisser og brugskunst. Derudover er der tombola og amerikansk lotteri. Julebuffeten med julemad er åben kl. 11.30-13. 30.

Og mens markedet står på, juler Freddy Madsen på sin harmonika.