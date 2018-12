Kor kom til at betyde alt for Dennis - nu er han selv korleder

Organist og dirigent Dennis Christoffer Bang Fick er i fuld gang med at udbygge Trinitatis kirkekor for børn.

Dennis Christoffer Bang Fick er uddannet organist og dirigent. I 2010 flyttede han tilbage til Fredericia, mens arbejdspladsen i de seneste ni år har heddet Løgum Kloster Kirke. Det gør den stadigvæk. Foruden det forholdsvist nye deltidsjob hos Trinitatis Kirke er Dennis Christoffer Bang Fick også leder af to kor plus dirigent for et orkester i Aarhus.

De mange år i kirkekoret udviklede interessen for musik, som er endt med at blive hans levevej.

- Her var trygt og godt, siger Dennis Christoffer Bang Fick, 36 år, som i dag selv er korleder sammen med Anne-Mette Krogsgaard Berggren for børnekoret i Trinitatis Kirke.

Fredericia: Drengekoret i Christianskirken kom til at betyde meget for Dennis Christoffer Bang Fick, da han voksede op i Nordbyen. Her fandt han et frirum fra et familieliv, hvor kultur var tysk fodbold i tv og musik lig med pop fra lokalstationen.

Da han var færdig med gymnasiet, var der da heller ingen tvivl. Han søgte ind på musikkonservatoriet i Esbjerg for at tage organistuddannelse. I 2015 tog han endnu en kandidatgrad - denne gang som dirigent fra musikkonservatoriet i Aarhus.

Brænder for sit børnekor

Opvæksten i et kirkekor har betydet så meget for ham personligt, at han lige nu gør en stor indsats for at få flere børn til at søge optagelse til Trinitatis Kirkes børnekor. Blandt andet laver han et opsøgende arbejde på flere skoler.

- Det gør noget positivt og konstruktivt ved børn og unge at være med i et kor. Jeg kalder det sommetider for den modsatte X-factor-effekt, fordi man indgår i et fællesskab og løfter i flok.

Trinitatis er allerede kendt for sit pigekor. Nu skal børnekoret have et skub fremad. I dag er der 15 i børnekoret med medlemmer fra 3. klasse og op. Det skulle gerne blive til et kor på 30 medlemmer.

- Musikalsk forståelse udvikler børn på mange områder. De bliver bedre til at indgå i sammenhænge og faktisk også til at kunne sætte sig ned og læse en bog, forklarer korlederen.