Konservativ lokalformand vil gå til tavs justitsminister for at få fokus på Fredericias morfin-problem

Klaus Nielsen siger, at han vil nu rette henvendelse til justitsministeren gennem den konservative partiorganisation for at få fokus på morfin-problemet.

- Jeg tror nu ikke, at det handler om, at Søren ikke vil udtale sig. Jeg tror, at han gerne vil se på sagen. Men det er måske en lokal sag, hvor han har mange landspolitiske emner på sit bord, siger den konservative lokalformand.

På ElboBladets facebookside har ministerens nej til at udtale sig udløst en del kritiske kommentarer. Heller ikke Klaus Nielsen er begejstret over partiformandens tavshed.

I sidste uge beskrev ElboBladet, hvordan j ustitsminister Søren Pape Poulsen (K) i tre måneder har afvist at give interview om emnet, selvom lokale politifolk og folketingsmedlemmer ønsker en lovændring af blandt andet straffeloven. I dag kan morfin-pushere nemlig operere under radaren på lovens strengeste narhohandel-paragraf. Dét forhold gør ikke morfin-handel straffri, men det gør, at morfin-pushere slipper billigere i straf end pushere, der sælger for eksempel heroin og kokain.

Fredericia: Morfin-problemet i Fredericia skal have meget stærkere politisk opmærksomhed. Det mener Klaus Nielsen, som er formand for Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Fredericia.

Også brug for lokalt fokus

Klaus Nielsen ser med stor alvor på Fredericias udfordringer med misbrug, narko og morfin.

- Det er forkasteligt, at vi skal have så store problemer. Det skal de lokale politikere gøre mere ved. Noget tyder på, at der er blevet taget for let på det her. Vi bør alle have større fokus på det her problem, siger Klaus Nielsen.

ElboBladet har skrevet om Fredericias morfinproblem i de seneste måneder. Problemet er større i Fredericia end andre steder i landet, og flere - både misbrugere, eks-misbrugere, eksperter, politi og pårørende - har fortalt om morfin-midlernes meget stærke vanedannende effekter.

En del af det lokale morfin-marked dækkes ved ulovligt videresalg af ellers lovligt, læge-udskrevet morfin. Det problem vil de lokale læger forsøge at imødegå ved blandt andet at benytte et nyt, statistisk redskab.