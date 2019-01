I kølvandet på konkursen i selskabet bag BR og Toys "R" Us ser konkurrenterne naturligt nok efter huller på legetøjets danmarkskort. Vil de åbne i byer som Fredericia? Eller købe varelagre op? En af dem, der overvejer det lige nu, er den lille, men voksende kæde Kids Coolshop. Den har i dag store legetøjsbutikker i ni danske byer. Foto: Kids Coolshop

Andre kigger imidlertid efter muligheder for salg af legetøj. For eksempel den lille, men voksende kæde Kids Coolshop.

Fredericia: Efter legetøjskonkursen mellem jul og nytår har Toys "R" Us og BR's krak efterladt mange huller på landkortet i Fredericia, Danmark og resten af Norden. Og nu melder den lille, men ekspanderende, konkurrent Kids Coolshop, at den er i kontakt med boet efter selskabet bag Toys "R" Us og Fætter BR, Top-Toy. - Ja, men det er for tidligt at sige, om vi er interesserede i at overtage eksempelvis varelagre, siger marketing director og medejer af Coolshop, der også har andre onlinebutikker ved siden af de ni fysiske Kids Coolshop, Jacob Risgaard, til Fredericia Dagblad.

Netbutik klar med byttehjælp Onlineshoppen Jollyroom.dk, som forhandler børne- og babyudstyr, meddeler, at det i julehandlen 2018 har øget legetøjssalget med 60 procent.



I fremtiden vil der stadig findes fysiske legetøjsbutikker, men ikke i samme udstrækning som i dag, udtaler administrerende direktør og grundlægger, Ole Sauar, i en pressemeddelelse.



Efter Top-Toys konkurs melder Jollyroom også, at man i hele januar og februar bytter julegaver købt hos BR eller Toys'R'Us.



Jollyroom Group A/S er efter eget udsagn Nordens førende koncern inden for e-handel på sit felt. Basen er Göteborg, Sverige.

Lejemål dur dog ej De snart tomme lejemål, som blandt andet tæller BR i Jyllandsgade, er derimod oftest for små til Kids Coolshop. - Vi opererer med 1000-1200 kvadratmeter per butik, fordi vores strategi er, at der skal være plads til mange varer og til, at børn kan prøve legetøjet, forklarer Jacob Risgaard: - Der er stationer med legetøj at prøve af i næsten alle vores varegrupper, og vi satser også på events, workshopper og konkurrencer i butikkerne Kids Coolshop findes i dag i Frederikshavn, Aalborg, Silkeborg, Horsens, Svendborg, Aarhus, Odense, Køge og Vordingborg. Derudover som webbutik. Coolshop-virksomheden blev stiftet i Nørresundby i 2017.

Klar til ophørsudsalg Top-Toy holder en række butikker åbne, selv om selskabet er gået konkurs. Det sker som "en del af forberedelserne til et større januarudsalg", skriver Top-Toy i en pressemeddelelse.I Danmark gælder det blandt andet Toys "R" Us i Kolding, Vejle og Odense.

Andre snuser også Ifølge Jacob Risgaard er der stadig grobund for legetøjsbutikker herhjemme: - Det handler blot om at give plads til børnene og ikke kun sælge billigt skrammel. Tilbage til rødderne, siger han til Ekstra Bladet. Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten rør andre forhandlere af legetøj også på sig efter Top-Toys nedtur. Coop med Kvickly, brugserne og Fakta og Salling Group, der har Bilka, Føtex og Netto, overvejer, om der skal mere tryk på indkøb og markedsføring af legetøj i butikkerne i 2019. Webbutikken Gucca.dk bevæger sig i samme retning. Det vurderes, at konkursen i Toys "R" Us og BR efterlader et omsætningspotentiale på tre milliarder kroner om året. Flere end 3000 har mistet deres job efter konkursen.