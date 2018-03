kirker

I Taulov er der i øjeblikket er en vakant stilling efter Lars Seebergs fratræden. Hans afløser Finn Rønnov tiltræder først 15. maj.

- Her har jeg mulighed for at dække ind med andre tjenestemandsansatte præster, og det er ikke konfliktramt arbejde, siger Børge Munk Povlsen.

Ser man på hele Fredericia Provsti, vil præster i fem ud af de 11 sogne blive ramt af en konflikt. De fem overenskomstansatte præster er Bente Hjul Johannessen i Taulov, Anne-Marie Blak Steensig i Lyng, Birthe Henriksen i Erritsø, Merete Ørskov i Trinitatis og Søren Thorsen i Hannerup.

En række andre medarbejdere vil blive omfattet af en konflikt. Det gælder gravere, kirke- og kulturmedarbejdere, organister og hk-ansatte.

- Det kan betyde gudstjenester uden musik, men der skal nok blive holdt gudstjenester, siger provsten, som er kommet i en helt ny situation.

- Det er noget helt nyt, at folkekirken drages ind i en konflikt. På en måde er vi funktionærer, men vi er også præster, fordi vi føler et kald. Det er underligt at sige nej til folk, der kalder på en til en bestemt opgave. Derfor er det svært, selvom jeg har fuld forståelse for en arbejdskamp, siger Børge Munk Povlsen.