Kommunen vil gerne lave fælles dige - men sommerhusejere vil beskytte sig selv

Et fælles dige kommer næppe på tale ud for Bøgeskov Strand. Sommerhusejerne ved strandengen har bygget egne diger tæt på deres huse, og de holdt, da vandet stod højt efter nytår. Fredericia Kommune ser helst et fælles dige, som man vil være indstillet på at godkende, hvis sommerhusejerne søger om det.

- Vi skal op over 145-150 cm, før det er kritisk. De taler om 120-130 cm, så det bliver ikke et problem, siger John Laursen.

Det gynger let i undergrunden, når man passerer hen forbi rækken af sommerhuse, hvor vandet for en uge siden stod truende højt foran de selvbestaltede diger. Men digerne holdt, og det vil de også gøre natten til onsdag, hvis højvandsvarslet fra DMI holder stik.

- Det er grundvandet, som presser sig op, forklarer formand for grundejerforeningen John Laursen, og viser med et tramp i græsset, at grundvandet presser sig på.

Bøgeskov: Der står stadig blankt vand foran træterrassen på et af sommerhusene ved strandengen i Bøgeskov Strand. Vandet stemmer op inden for det dige, som sommerhusejeren har rejst for at beskytte huset mod højvande fra Vejle Fjord.

De fleste har sikret deres huse selv, og jeg ved, at flere allerede har bestilt at få lavet noget på deres egen matrikel.

Fælles dige er tvivlsomt

Mens han forklarer om de allerede eksisterende jordvolde, som husejerne selv har bekostet at få etableret på deres matriker, har landmåler Rasmus Nielsen travlt. Han er sendt ud af Fredericia Kommune for at sætte pæle i en kote på to meter af foran husrækken. Det vil sige, at det øverste af pælen ligger to meter over normal vandstand.

- Det har været foreslået at lave et dige, så det hele vejen er to meter over dagligt vande, men jeg tror nu ikke, at man vil lave det så højt, hvis det skulle komme på tale med et fælles dige, siger John Laursen.

Men tanken om et fælles dige er der ikke umiddelbar opbakning bag, vurderer John Laursen.

- Det er ikke en sag, grundejerforeningen som sådan blander sig i, for det er en sag mellem de berørte sommerhusejere og kommunen. Det handler om 15 sommerhuse, og nogle af dem bliver aldrig berørt, selv om vandet stiger, siger John Laursen og peger på rækken af huse neden for bakken op imod Bøgeskov Hallen.