Kommunen advarer borgere: Pas på dette svindelnummer

Fredericia: Vær opmærksom på tricktyve, der udgiver sig for at være fra hjemmeplejen.

Sådan lød advarslen lørdag aften på Fredericia Kommunes Facebook-side:

- To borgere i Købmagergade har i går fredag været udsat for tricktyveri. Det drejer sig om en kvinde, der udgiver sig for at arbejde for hjemmeplejen, som har bedt borgerne om at veksle penge. Tyveriet er meldt til politiet. Vær på vagt og bed om at se legitimation, hvis du er i tvivl. Er du blevet udsat for tricktyveri, så ring til politiet på 114, stod der i opslaget.