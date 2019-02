Kommune vil tænke kreativt for at sikre ældres pleje: Kan HK'ere omskoles?

Kan man omskole ledige fra andre brancher for at få flere social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter? HK?ere måske? Eller benytte mere velfærdsteknologi i hjemmeplejen og på plejecentre i Fredericia Kommune (her Øster Elkjær i Erritsø). Eller i højere grad markedsføre kommunen som arbejdsplads i forhold til nabobyerne? Idékatalog skal behandles politisk, for der mangler sosuer. Arkivfoto: Michael Svenningsen