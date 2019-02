Kommune mangler sosuer: Hvad med at læse kortere tid og få bedre betaling?

Flere og flere ældre i samfundet. Flere og flere krævende plejeopgaver. Men hvem skal udføre dem? Fredericia og andre kommuner mangler hænder. Derfor afprøves nye metoder. I Fredericia vil man for eksempel som et forsøg skære 12 uger af grundforløbet på sosuskolen for at få flere til at søge ind. Arkivfoto

Nyt forsøg med sosu-uddannelsen i Fredericia, hvor 12 uger skæres af grundforløb og med elevløn undervejs i stedet for SU. Også andre idéer skal skaffe mere social- og sundhedspersonale.

Fredericia: Der bliver flere ældre, som lever længere. Men selvom folkesundheden samtidig forbedres, og nye behandlingsmetoder hjælper os, kræves der mere pleje. Imidlertid har Fredericia og mange andre kommuner ikke tilstrækkelig kapacitet. Der er mangler social- og sundhedspersonale, og problemet vokser. Derfor er embedsmænd og byrådets senior- og handicapudvalg og uddannelsesudvalg i gang med at finde løsninger.

Jeg er rigtig glad for, at vi med projektet kan forsøge at åbne flere muligheder for både unge og voksne, der gerne vil i gang med en uddannelse, men som har brug for mere økonomi end SU. Inger Nielsen (DF), medl. af Fredericia Kommunes social- og beskæftigelsesudvalg og nst.fmd. i uddannelsesudvalget

Uddannelse med løn Et initiativ hedder "Hænder nok". Det opererer blandt andet med kortere grundforløb på social- og sundhedsskolerne i Fredericia, Vejle og Horsens med 8 uger i stedet for 20. Plus ansættelse i Fredericia Kommune på elevløn undervejs i stedet for SU. Pilotprojektet er et samarbejde mellem skolen, Fredericia Kommune, kommunens jobcenter, uddannelsesvejledningen UU Lillebælt og de to politiske udvalg. Forsøget omfatter i første omgang et hold på op til 15 elever.

Modne studerende? - Det er en ny vej, vi går for at imødekomme de udfordringer, vi har på sigt, hvor der kommer til at mangle hænder. Sådan forklarer Pernelle Jensen (V), formand for uddannelsesudvalget, situationen til Fredericia Dagblad: - Det er en ny uddannelse i lighed med traineelæreruddannelsen her i Fredericia. Det er en nytænkning af sosu-uddannelserne. Så har man mulighed for at appellere til nogle andre målgrupper og måske nogle lidt ældre studerende.

Skal sosuerne alt? Udover at forkorte sosu-grunduddannelsen skal "Hænder nok" helt overordnet "invitere til et bredt samarbejde med relevante fagligheder, fagforeninger, borgere, pårørende, frivillige, virksomheder, uddannelsesinstitutioner med flere", hedder det i oplægget til de folkevalgte i de to udvalg. Fredericia Kommune vil for eksempel undersøge, om sosuer skal klare alle opgaver med ældre og handicappede. Oplægget tager således fat på den følsomme diskussion om opgaveglidning inden den videre politiske udvalgsbehandling de kommende måneder.